16 ноября, 23:55

As: Зидан летом возглавит сборную Франции

Алина Савинова
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после ухода Дидье Дешама, сообщает As.

По информации источника, у 53-летнего специалиста уже есть договоренность о назначении на эту должность, поэтому он отказался от всех других предложений, включая предложения от «Реала» и «Фенербахче».

Также отмечается, что 57-летний Дешам, который в январе объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира-2026, уже ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии о работе в следующем сезоне.

Зинедин Зидан.Зидан возвращается: возглавит сборную Франции после ЧМ-2026. Эпоха Дешама подходит к концу

Зидан в 2021 году покинул «Реал» и с тех пор не вел тренерскую деятельность. «Сливочные» под его руководством трижды выигрывали Лигу чемпионов, по два раза становились победителями ла лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка Испании и УЕФА.

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
