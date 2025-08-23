Хюттер рассказал, когда Ансу Фати может дебютировать за «Монако»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Лилля» отметил, что нападающий Ансу Фати сможет выйти на поле после международного перерыва в сентябре.

«В матче с «Лиллем» он не будет включен в заявку, однако Фати находится на правильном пути, и этим мы довольны. Он отлично влился в команду, о чем можно судить по его результатам на тренировках. После международного перерыва можно будет говорить об его включении в заявку. В ходе последних четырех сезонов он неизменно пропускал первые туры из-за различных повреждений. Мы хотим защитить его, чтобы у Ансу была возможность показывать свою лучшую игру в будущем», — приводит пресс-служба клуба слова Хюттера.

1 июля «Монако» объявил о переходе Фати из «Барселоны» на правах аренды.