Жоау Невеш: «ПСЖ» выиграл пять трофеев и постарается выиграть еще больше»

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш прокомментировал победу над «Анже» (1:0) во 2-м туре чемпионата Франции.

«Думаю, лучшие матчи проходят здесь, на «Парк де Пренс», с нашими болельщиками. Мне нравится, когда они поют — атмосфера невероятная. Думаю, мы провели отличный матч, как и против «Тоттенхэма» и «Нанта». Мы владели мячом, как всегда, и постараемся повторить то, что сделали в прошлом сезоне. Пять трофеев в этом году? Помним все моменты прошлого сезона, и это здорово. Мы выиграли пять трофеев и постараемся выиграть еще больше», — приводит пресс-служба клуба слова Невеша.

«ПСЖ» набрал 6 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Анже» занимает 8-ю строчку — 3 очка.