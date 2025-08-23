Владелец «Марселя» поддержал решение выставить на трансфер Рабьо и Роу за конфликт в раздевалке

Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт выступил в поддержку решения президента клуба Пабло Лонгории и спортивного директора Мехди Бенатии выставить на трансфер двух игроков из-за ссоры в раздевалке после поражения от «Ренна» (0:1) в 1-м туре чемпионата Франции.

» Я выражаю свою поддержку и полную уверенность Пабло Лонгории, Мехди Бенатиа и Роберто де Зерби в их миссии на благо клуба. Управление (клубом) основано на фундаментальных ценностях: скромности, дисциплине, уважении к другим, иерархии и институту, столь многих принципах, которые позволили клубу достичь своих целей за последний год. На заре большого сезона, как во Франции, так и в еврокубках, каждый должен отдавать всего себя «Марселю» и сделать все возможное для победы на поле», — приводит AFP слова Маккорта.

В субботу, 16 августа, полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Джонатан Роу устроили потасовку в раздевалке. Руководство клуба отстранило обоих от основной команды, а затем выставило их на трансфер.

Мать и агент Рабьо раскритиковала «Марсель» за такое решение и обвинила в предательстве.