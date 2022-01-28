Головин войдет в заявку на матч с «Лансом»

Александр Головин войдет в заявку «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции

По данным «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин, который уже несколько дней тренируется в общей группе, войдет в заявку на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом».

Он пройдет 30 января и начнется в 23.00 по московскому времени.

25-летний россиянин пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги. В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.