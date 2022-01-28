Марселу подписал контракт с «Бордо» на полгода

Защитник Марселу, покинувший «Лион», подписал контракт с «Бордо», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на полгода.

Marcelo est Bordelais !

Le Br?silien rejoint les Marine et Blanc ?? #BienvenueMarcelo

? https://t.co/E0xdUiDdIX pic.twitter.com/UHa0n4XHAP — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 28, 2022

34-летний Марселу перебрался во Францию в 2017 году, сменив «Бешикташ» на «Лион». С тех пор он провел 167 матчей на клубном уровне.

В этом сезоне защитник почти не играл в чемпионате Франции, так как был переведен во вторую команду «Лиона» в августе.