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Головин провел 150-й матч за «Монако» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел свой 150-й матч в чемпионате Франции.

27-летний россиянин отыграл весь матч против «Монпелье» (2:0) в 14-м туре лиги 1.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за монегасков, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Гол Языджи принес «Лиллю» домашнюю победу над «Метцем», гости не реализовали два пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
10
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
11
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
12
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 0 : 2
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 3 : 0
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 2 : 0
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 1 : 1
3.12 19:05
Лилль – Метц
 2 : 0
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

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