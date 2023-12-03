Головин провел 150-й матч за «Монако» в лиге 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел свой 150-й матч в чемпионате Франции.

27-летний россиянин отыграл весь матч против «Монпелье» (2:0) в 14-м туре лиги 1.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за монегасков, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.