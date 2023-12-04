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«Марсель» победил «Ренн» в домашнем матче

Алина Савинова
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Игроки «Марселя» и «Ренна».
Фото AFP

«Марсель» дома одержал победу над «Ренном» в матче 14-го тура лиги 1 — 2:0.

Счет на 8-й минуте игры открыл нападающий хозяев Пьер Обамеянг, реализовав пенальти. Аззедин Унаи на 65-й минуте матча увеличил преимущество команды. На 78-й минуте еще один футболист «Марселя» Амин Харит забил гол, но его отменили из-за офсайда.

В этой встрече два игрока получили по красной карточке — защитник красно-черных Кристофер Ву (61-я минута) и форвард бело-голубых Илиман Ндиайе (68-я).

«Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» с 15 очками идет на 12-й позиции.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:0
Ренн

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Марсель
ФК Ренн
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Марсель 13 4 5 4 15-14 17
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 0 : 2
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 3 : 0
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 2 : 0
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 1 : 1
3.12 19:05
Лилль – Метц
 2 : 0
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 2 : 0
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