«Марсель» победил «Ренн» в домашнем матче
«Марсель» дома одержал победу над «Ренном» в матче 14-го тура лиги 1 — 2:0.
Счет на 8-й минуте игры открыл нападающий хозяев Пьер Обамеянг, реализовав пенальти. Аззедин Унаи на 65-й минуте матча увеличил преимущество команды. На 78-й минуте еще один футболист «Марселя» Амин Харит забил гол, но его отменили из-за офсайда.
В этой встрече два игрока получили по красной карточке — защитник красно-черных Кристофер Ву (61-я минута) и форвард бело-голубых Илиман Ндиайе (68-я).
«Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» с 15 очками идет на 12-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Марсель
|13
|4
|5
|4
|15-14
|17
|
10
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
11
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
12
|Ренн
|14
|3
|6
|5
|19-19
|15
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
|1.12
|23:00
|
Реймс – Страсбур
|2 : 1
|2.12
|19:00
|
Ланс – Лион
|3 : 2
|2.12
|23:00
|
Нант – Ницца
|1 : 0
|3.12
|15:00
|
Гавр – ПСЖ
|0 : 2
|3.12
|17:00
|
Брест – Клермон Фут
|3 : 0
|3.12
|17:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 0
|3.12
|17:00
|
Тулуза – Лорьян
|1 : 1
|3.12
|19:05
|
Лилль – Метц
|2 : 0
|3.12
|22:45
|
Марсель – Ренн
|2 : 0
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3