Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Монпелье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 18-го тура лиги 1 с «Монпелье».

Россиянин пропустил предыдущие две игры против «Нанта» и «Реймса» из-за травмы голеностопа.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Матч «Монпелье» — «Монако» состоится 17 января в 21.00 по мск.