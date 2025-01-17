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Сегодня, 14:45

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Монпелье»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 18-го тура лиги 1 с «Монпелье».

Россиянин пропустил предыдущие две игры против «Нанта» и «Реймса» из-за травмы голеностопа.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Матч «Монпелье» — «Монако» состоится 17 января в 21.00 по мск.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Монпелье
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 - : -
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Лилль – Ницца
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Ланс – ПСЖ
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Ренн – Брест
 - : -
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Лион – Тулуза
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Сент-Этьен – Нант
 - : -
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Анже – Осер
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