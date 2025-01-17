Головин остался в запасе на матч «Монако» с «Монпелье» после двух пропущенных игр

«Монако» объявил стартовый состав команды на матч 18-го тура французской лиги 1 с «Монпелье».

Игра будет проходить на «Стад де ля Моссон» в Монпелье и начнется в 21.00 по московскому времени.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе. 28-летний футболист пропустил предыдущие две игры против «Нанта» и «Реймса» из-за травмы голеностопа.

Стартовый состав «Монако»: Маецкий, Тезе, Керер, Салису, Уаттара, Магасса, Камара, Аклиуш, Минамино, Бен-Сегир, Биерет.