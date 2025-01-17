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Головин остался в запасе на матч «Монако» с «Монпелье» после двух пропущенных игр

Алина Савинова
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«Монако» объявил стартовый состав команды на матч 18-го тура французской лиги 1 с «Монпелье».

Игра будет проходить на «Стад де ля Моссон» в Монпелье и начнется в 21.00 по московскому времени.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе. 28-летний футболист пропустил предыдущие две игры против «Нанта» и «Реймса» из-за травмы голеностопа.

Стартовый состав «Монако»: Маецкий, Тезе, Керер, Салису, Уаттара, Магасса, Камара, Аклиуш, Минамино, Бен-Сегир, Биерет.

Франция. Лига 1. 18-й тур
17 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Монпелье»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 - : -
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 - : -
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

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Гавр

 13 1 4
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