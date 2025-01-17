«ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном» в 1/8 финала Кубка Франции

В четверг, 16 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.

«ПСЖ» сыграет против «Ле Мана» из 3-го дивизиона страны, «Ницца» встретится с «Стад Бриошен», «Тулуза» проведет встречу с «Генгамом», а «Лиллю» будет противосоять победитель перенесенного матча «Агно» — «Дюнкерк».

Матчи этой стадии состоятся 4 и 5 февраля.

Кубок Франции. 1/8 финала

«Стад Бриошен» (Национальная лига 2) — «Ницца»

«Труа» (Лига 2) — «Брест»

«Тулуза» — «Генгам» (Лига 2)

«Страсбур» — «Анже»

«Бургуэн-Жалье» (Национальная лига 3) — «Реймс»

«Ле-Ман» (Национальная лига) — «ПСЖ»

«Канн» (Национальная лига 2) — «Див-Кабур» (Национальная лига 3)

«Лилль» — «Агно» (Национальная лига 2) /"Дюнкерк» (Лига 2)