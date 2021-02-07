«Головин, женись на мне!» Болельщики «Монако» в восторге от хет-трика россиянина

Фанаты «Монако» с восхищением отозвались о хавбеке команды Александре Головине. Россиянин в матче с «Нимом» оформил хет-трик. После третьего гола в реплаи официального Twitter монегасков фанаты прислали множество теплых сообщений.

ZolTexYTB: «Божественно, я люблю тебя, Головин».

S_k_i_ASM: «Черт, я люблю его».

FezardBenoit: «Мы соскучились по нему, надеемся, Головин не больше травм до конца сезона»

Dylan1390: «Я не гей, но Головин, женись, черт возьми, на мне!»

OoEternity: «К счастью, он существует. Вы бог, Александр».

Raphaelitoooooo: «Лучший полузащитник Европы».