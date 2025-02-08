Головин объяснил, почему не стал капитаном в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин после поражения от «ПСЖ» (1:4) в матче 21-го тура чемпионата Франции рассказал, почему не является капитаном монегасков в этом сезоне.

«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед сезоном, вот этим сезоном, и решили, что будет капитан Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом, и так сложилось, что он знает буквально 4?5 языков, в принципе, прям идеально, и поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

28-летний россиянин в матче с «ПСЖ» вышел на полен на 63-й минуте, заменив Такуми Минамино.