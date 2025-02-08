Головин: «Сейчас лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после поражения от «ПСЖ» (1:4) в матче 21-го тура чемпоината Франции рассказал о состоянии своей лодыжки.

«Прямо сегодня лодыжка гораздо лучше, но очень давно уже болит. То есть боли приходят, делают какие-то процедуры. Пытаемся как-то вместе побороеть эту ситуацию. Понять, что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо. И я надеюсь, что так оно и продолжится.

Было по-разному в течение сезона. Были ситуации, когда приходилось какие-то обезболивающие пить, таблетки. Были ситуации, когда паузу давал, то есть когда, в принципе, терпеть невозможно было, но бывает чуть меньше болит, и, в принципе, можно потерпеть и сыграть, но в любом случае это мешает, и вот в прошлой игре как раз ударили по ноге и уже тяжело было терпеть. Я поговорил с тренером, и поэтому решили, что нет смысла продолжать матч», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

28-летний россиянин в матче с «ПСЖ» вышел на полен на 63-й минуте, заменив Такуми Минамино.