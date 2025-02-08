Сафонов и Головин пообщались после матча «ПСЖ» — «Монако»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин пообщались после матча 21-го тура, в котором парижане одержали победу (4:1).

Пресс-служба сборной России опубликовала в официальном Telegram-канале видео, как два российских игрока от центра поля «Парк де Пренс» направляются в подтрибунное помещение, разговария и прикрывая губы руками.

«Наши парни», — подписали видео.

Сафонов остался в запасе, а Головин в этом матче вышел на замену на 63-й минуте, заменив Такуми Минамино.