«Лион» сделал заявление о возможности участия в Лиге Европы

«Лион» назвал условие, при котором клуб сможет принять участие в следующем сезоне Лиги Европы.

Отмечается, что это станет возможно, если Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) удовлетворит апелляцию о понижении команды до лиги 2.

«После проведения процедуры по проверке экономической устойчивости «Лион» подписал соглашение с органом УЕФА по финансовому контролю клубов. Таким образом, клуб сможет принять участие в следующем сезоне Лиги Европы при условии положительного исхода при обжаловании решения [о понижении клуба] DNCG», — говорится в заявлении клуба.

В сезоне-2024/25 «Лион» занял шестое место в чемпионате Франции и получил право сыграть в Лиге Европы. 24 июня стало известно, что DNCG приняла решение перевести клуб во второй дивизион страны из-за нарушения финансовой отчетности.