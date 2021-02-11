Неймар выбыл на 4 недели и пропустит матч с «Барселоной»
18:44
Форвард «ПСЖ» Неймар получил травму и пропустит около четырех недель, сообщает 11 февраля официальный сайт клуба.
У футболиста диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги. Бразилец травмировался в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0).
Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первая игра между командами состоится 16 февраля. Ответная игра пройдет 10 марта.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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