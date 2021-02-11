Неймар выбыл на 4 недели и пропустит матч с «Барселоной»

Форвард «ПСЖ» Неймар получил травму и пропустит около четырех недель, сообщает 11 февраля официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги. Бразилец травмировался в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0).

Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Первая игра между командами состоится 16 февраля. Ответная игра пройдет 10 марта.