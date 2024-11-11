Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

11 ноября, 23:29

Экс-форвард «Рубина» Давиташвили признан лучшим игроком октября в лиге 1

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили признан лучшим игроком чемпионата Франции в октябре.

23-летний грузин забил 5 мячей, в том числе сделал хет-трик в матче 7-го тура лиги 1 против «Осера».

Давиташвили выступает за французский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 2 передачи в 11 матчах чемпионата. Transfermarkt оценивает форварда в 5 миллионов евро.

В России нападающий известен по игре за «Рубин», тульский «Арсенал» и «Ротор».

Источник: X
Зурико Давиташвили
ФК Сент-Этьен
Читайте также
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
Биография Владислава Безбородова: история российского арбитра
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Головина: «Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
 - : -
24.11 22:45
Ницца – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 7 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости