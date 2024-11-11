Экс-форвард «Рубина» Давиташвили признан лучшим игроком октября в лиге 1

Нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили признан лучшим игроком чемпионата Франции в октябре.

23-летний грузин забил 5 мячей, в том числе сделал хет-трик в матче 7-го тура лиги 1 против «Осера».

Давиташвили выступает за французский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 2 передачи в 11 матчах чемпионата. Transfermarkt оценивает форварда в 5 миллионов евро.

В России нападающий известен по игре за «Рубин», тульский «Арсенал» и «Ротор».