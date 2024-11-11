Экс-форвард «Рубина» Давиташвили признан лучшим игроком октября в лиге 1
Нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили признан лучшим игроком чемпионата Франции в октябре.
23-летний грузин забил 5 мячей, в том числе сделал хет-трик в матче 7-го тура лиги 1 против «Осера».
Давиташвили выступает за французский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 2 передачи в 11 матчах чемпионата. Transfermarkt оценивает форварда в 5 миллионов евро.
В России нападающий известен по игре за «Рубин», тульский «Арсенал» и «Ротор».
Источник: X
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|
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|6
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|3
|24-15
|20
|
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|5
|4
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|18-11
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|
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|
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|1
|6
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|3
|2
|6
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|11
|
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|11
|2
|4
|5
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|
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|11
|2
|4
|5
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|
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|11
|3
|1
|7
|10-25
|10
|
17
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|11
|3
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|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|- : -
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|24.11
|19:00
|
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|- : -
|24.11
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|
Нант – Гавр
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ПСЖ
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|
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Марсель
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Жонатан Давид
Лилль
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|1
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