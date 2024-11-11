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Сегодня, 17:27

Агент Головина: «Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

В субботу 28-летний россиянин пропустил матч «Монако» со «Страсбуром» (3:1) в 11-м туре чемпионата Франции из-за дискомфорта в лодыжке.

«Александр чувствует себя хорошо. Только нужно немного времени, чтобы залечить старое повреждение. Верим, что после ноябрьской паузы он вернется на поле, и него ничего не будет беспокоить. Мы благодарим тренерский штаб сборной России, что они дали время Саше подлечиться и восстановиться во время паузы на игры сборных», — сказал Клюев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел за «Монако» 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
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 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
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