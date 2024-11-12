Сампаоли стал главным тренером «Ренна»

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли стал главным тренером «Ренна», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 64-летним аргентинцем рассчитано до лета 2026 года. 7 ноября «Ренн» объявил об увольнении Стефана Жульена.

Ранее Сампаоли возглавлял сборные Чили и Аргентины, «Марсель», «Севилью», «Фламенго» и другие клубы.

После 11 матчей лиги 1 «Ренн» занимает 13-е место в турнирной таблице с 11 очками. На его счету только три победы в нынешнем сезоне.