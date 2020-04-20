Чемпионат Франции может возобновиться 17 июня

Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны, сообщается на официальном сайте LFP.

По этому варианту мачи лиги 1 и лиги 2 возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон-2020/21 должен начатся 22 и 23 августа.

На данный момент LFP ожидает начало процедуры по снятию режима самоизоляции во Франции и, в частности, условий, при которых матчи могут проводиться без зрителей.

Чемпионат Франции был приостановлен из-за коронавируса. Было сыграно 28 туров из 38.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. Во Франции 152 894 заболевших, 19 718 умерло, 36 578 выздоровели.