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Бурак Йылмаз не покинет «Лилль»

02:32
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Нападающий Бурак Йылмаз не покинет «Лилль» в это трансферное окно. 36-летний турок имеет действующий контракт до лета 2022 года.

«Я не представляю, как он уедет из «Лилля». Я регулярно общаюсь с Бураком. Он сказал мне, что вложился в проект. Ему здесь хорошо, и он хочет остаться», — объяснил главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек в интервью L'Equipe.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бурак может перейти в «Ниццу».

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Евгений Козинов все материалы автора

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