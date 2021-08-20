Бурак Йылмаз не покинет «Лилль»
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Нападающий Бурак Йылмаз не покинет «Лилль» в это трансферное окно. 36-летний турок имеет действующий контракт до лета 2022 года.
«Я не представляю, как он уедет из «Лилля». Я регулярно общаюсь с Бураком. Он сказал мне, что вложился в проект. Ему здесь хорошо, и он хочет остаться», — объяснил главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек в интервью L'Equipe.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бурак может перейти в «Ниццу».
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