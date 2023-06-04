Пономарев: «Если у Головина есть предложение, то ему надо бежать из «Монако»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, стоит ли Александру Головину покинуть «Монако».

«Если у Головина есть предложение, то, конечно, ему надо бежать из «Монако». Но если его устраивает зарплата, то нет смысла куда-то уходить. Франция — прекрасная страна, хорошая зарплата. Переходить в другую команду — это значит там надо впахивать. В любой европейской команде от тебя потребуют сумасшедшей отдачи, а в «Монако» он играет в свое удовольствие. Зачем ему эти места в еврокубках и титулы? По молодости хочется играть в мюнхенской «Баварии», «Интере», но там надо вкалывать и иметь сумасшедшее здоровье. У Головина такого здоровья нет, он не любит жесткой борьбы. В Англии и Германии сумасшедшие нагрузки», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.