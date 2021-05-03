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«Монако» без Головина проиграл матч года, Криштиану Роналду спас «Ювентус», Месси оставил «Барсу» в чемпионской гонке

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:05
2 мая. Монако. «Монако» — «Лион» — 2:3. Реакция Кевина Фолланда (справа) на поражение монегасков. Фото AFP
2 мая. Монако. «Монако» — «Лион» — 2:3. Реакция Кевина Фолланда (справа) на поражение монегасков. Фото AFP
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: расколдованная «Месталья»

«Валенсия» — «Барселона» — 2:3 (Габриэл Паулиста, 50. Солер, 83 — Месси, 57, 69. Гризманн, 63)

Дисквалифицированный на два тура Роналд Куман постарался внушить своим подопечным мысль, что поражение от «Гранады» ничего не меняет, и пять побед обеспечат «Барселоне» чемпионский титул. На словах все было понятно. На деле, чтобы не превратиться в статистов перед игрой с «Атлетико» в следующие выходные, сине-гранатовым требовалось покорить «Месталью», где они не побеждали с октября 2016 года.

Публикация от LaLiga (@laliga)

29&nbsp;апреля. Барселона. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Гранада&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Лионель Месси на&nbsp;фоне футболистов &laquo;Гранады&raquo;.Месси готов остаться и вдвое уменьшить зарплату, но «Барселона» рискует проиграть чемпионскую гонку

Когда гости упустили несколько верных моментов в первом тайме, а в начале второго при подаче углового потеряли на дальней штанге самого результативного защитника лиги Габриэла Паулисту, впору было поверить в магию домашней арены «летучих мышей». Эту мысль только усилил нереализованный Месси пенальти, однако аргентинец, смазавший подход к «точке» и в игре первого круга, добил мяч в сетку, и этот эпизод перевернул игру. «Барса» осталась в чемпионской гонке, а самым несчастным человеком казался Силессен.

Вслед за 11-метровым голкипер вытащил мертвый мяч от де Йонга, но толку в этом не было никакого. Теперь на добивание успел Гризманн, а 50-й гол Месси со штрафного в сине-гранатовой форме выглядел уже настоящим фаталити. Или подушкой безопасности, если вспомнить потрясающий по силе и точности выстрел Солера под перекладину. Следующий тур ла лиги — с матчами «Барселона» — «Атлетико» и «Реал» — «Севилья» — обещает стать аналогом извержения вулкана.

Валенсия — Барселона

Франция: «Монако» проиграл в большинстве

«Монако» — «Лион» — 2:3 (Фолланд, 25. Бен Йеддер, 86, с пенальти — Депай, 57. Марселу, 77. Шерки, 89)

Александр Головин пополнил и без того внушительный список заболевших коронавирусом монегасков. Сначала изолировать пришлось Милло, Матазо, Диатта и Матсима. Потом к ним присоединился Желсон Мартинш, а российский легионер — шестой в списке потерь. И это не считая травм, как у Йоветича. С прагматизмом Нико Ковача легко было предположить, что «Монако» сделает ставку на надежность, и лигочемпионская синица в руках будет предпочтительнее титульного журавля в небе.

Красно-белые действительно начали игру осторожно и с пятью номинальными защитниками в старте, однако ни о каком «автобусе», как против «ПСЖ», и речи не было. «Монако» был готов ловить «Лион» на встречных атаках, и как только для этого представилась возможность, Бен Йеддер с Фолландом организовали гол. Играть по счету монегаски умеют, но воскресный вечера на стадионе «Луи II» был абсолютно безумным и непредсказуемым.

Прежде всего, благодаря гению Депая, который сначала сравнял счет после впечатляющего соло, а потом навесил со штрафного на голову Марселу. Голландец стал первым игроком чемпионата с двузначным числом голов и результативных передач (19+10), но к этому моменту получивший два предупреждения Какре оставил «Лион» в меньшинстве. В итоге 1:2 быстро превратились в 2:2. В тот момент в центре внимания оказался вынос Де Шильо из пустых ворот, но Клеман Тюрпен указал на «точку» увидев на повторе, что голкипер Рони Лопеш промахнулся по мячу, играя на выходе, и попал кулаком в лицо Пеллегри.

Вслед за «паненкой» забившего 100-й мяч в лиге 1 Бен Йеддера хозяева на кураже могли вырвать победу, но сами пропустил от 17-летнего Шерки. Теперь — за три тура до финиша — красно-белым приходится думать не о борьбе за титул, а о сохранении третьего места и пропуска в Лигу чемпионов. «Лион» отстает всего на одно очко при более простом календаре.

Воскресная же встреча не закончилась с финальным свистком. Когда он прозвучал, на поле завязалась потасовка, по итогам которой красные карточки получили монегаски Пеллегри и Жоббель, а также лионцы Марселу и Де Шильо.

Монако — Лион

Италия: пятый гол Шомуродова и Миранчук на скамейке

«Лацио» — «Дженоа» — 4:3 (Корреа, 30, 56. Иммобиле, 43, с пенальти. Луис Альберто, 48 — Марушич, 47, в свои ворота. Скамакка, 80, с пенальти. Шомуродов, 86).

День в серии А начался с голевой перестрелки в Риме. «Лацио», у которого еще сохраняются шансы финишировать в первой четверке и попасть в Лигу чемпионов, играл так, словно хотел продолжить встречу предыдущего тура, когда на «Олимпико» был разгромлен «Милан» (3:0). Из семи голов «орлы» забили первые пять. Четыре в чужие ворота и один — в собственные.

1&nbsp;мая. Кротоне. &laquo;Кротоне&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. 69-я минута. Гости празднуют первый гол.«Интер» — чемпион, Конте — крутой. Но доминировать, как «Ювентус», они не смогут

Казалось, автогол принципиально ничего не менял, однако «грифоны» неожиданно устроили погоню в концовке и едва не лишили «орлов» рекордной — 11-й подряд — домашней победы. Отличившийся в игре со «Специей» Шомуродов заслужил место в стартовом составе и оправдал доверие тренера. В перерыве Давиде Баллардини предпочел убрать с поля другого форварда — Дестро, а экс-футболист «Ростова» забил свой пятый мяч в текущем сезоне. Открывшись на грани офсайда под передачу Баделя, он хлестко пробил в ближний угол.

Лацио — Дженоа

«Сассуоло» — «Аталанта» — 1:1 (Берарди, 52, с пенальти — Гозенс, 32)

Игра, по итогам которой «Интер» официально стал чемпионом Италии, прошла без участия Алексея Миранчука. Данный сценарий можно было предположить еще в середине первого тайма, когда голкипер «Аталанты» Голлини за пределами штрафной сбил убегавшего к воротам Бога и оставил бергамасков в меньшинстве. Джан Пьеро Гасперини в такой мясорубке обычно делает ставку на проверенных бойцов, и российский полузащитник в их число пока не входит.

Вдесятером «Аталанта» заиграла даже интереснее, и Гозенс забил 10-й гол в этом чемпионате, «прошив» вратаря ударом с острого угла, однако фол Рафаэла Толои в штрафной принес «Сассуоло» ничью. Хотя чаша весов могла качнуться в любую сторону. Гол хозяев отменили после вмешательства ВАР, заработанный Сапатой пенальти не смог реализовать Муриэль, а в добавленное арбитром время героя встречи Консильи на ленточке подстраховали защитники.

Сассуоло — Аталанта

«Удинезе» — «Ювентус» — 1:2 (Молина, 10 — Криштиану Роналду, 83, с пенальти, 89)

На фоне угрозы остаться без Лиги чемпионов напряжение в туринском клубе, похоже, достигло апогея. Слухи вокруг «Старой синьоры» появлялись почти в ежедневном режиме. О том, что в Турине видели Массимилиано Аллегри, или об увольнении Андреа Пирло в случае поражения в Удине. Между тем, тур в целом складывался для «Ювентуса» практически идеально. Вслед за «Аталантой» очки потерял еще и «Наполи», который лишился победы над «Кальяри» (1:1) на четвертой добавленной минуте.

Казалось, «Юве» в такой ситуации должен растерзать «зебр», однако экс-чемпионы вышли на поле в сонном состоянии. Без азарта, с единственным Криштиану Роналду на острие атаки и не готовыми к таким банальным вещам, как быстрый розыгрыш штрафного, увенчавшийся голом Молины с довольно острого угла. Туринцы пропустили в десятом туре подряд, и это их худшая серия с 2010 года.

По большому счету гости не заслужили даже ничьей, так как игра в исполнении «бьянконери» была такой же монотонной, как работа конвейера. Однако в который уже раз команду вытащил Роналду. Вслед за голом с пенальти португалец замкнул дальнюю штангу и, доведя свой лицевой счет до 27 мячей, на пару часов обошел в рейтинге лучших снайперов чемпионатов топ-5 вернувшегося на второе место Месси. Выше еще Левандовски (36), а «Старая синьора» сравнялась по очкам с «Аталантой» и «Миланом», и на два балла опережает скатившийся на пятое место «Наполи».

Удинезе — Ювентус

Англия: озарение Бэйла

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:0 (Бэйл, 36, 61, 69. Сон Хын Мин, 77)

2&nbsp;мая. Манчестер. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. Болельщики &laquo;МЮ&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Олд Траффорд&raquo;.Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

В воскресенье в Англии «МЮ» и «Ливерпуль» могли провести крутой матч, а «Манчестер Сити» в случае победы красных оформил бы третье чемпионство под началом Хосепа Гвардьолы. Однако вторжение фанатов «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» привело к переносу всех этих событий на неопределенный пока срок. Так что вся футбольная слава досталась нападающему «Тоттенхэма» Бэйлу. Валлиец делал хет-трики в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, ла лиге и в национальной сборной, а теперь исполнил первый в карьере «трюк со шляпой» в АПЛ.

Тоттенхэм Хотспур — Шеффилд Юнайтед

Голландия: гегемония «Аякса»

«Аякс» — «Эммен» — 4:0 (Тимбер, 10. Аллер, 61. Ренш, 66. Классен, 74)

Амстердамский клуб выиграл свой 35-й чемпионский титул, и сейчас можно констатировать, что «Аякс» снова стал доминирующей силой в голландском футболе. Нынешний случай — третий в истории клуба, когда он не знает равных в стране три сезона подряд.

В начале 70-х годов прошлого века были тотальный футбол Ринуса Михелса и великая команда Кройфа и Нескенса. В конце 90-х ярчайшую игру под началом Луи ван Гала показывали братья де Буры, Клайверт, Лаудруп, Литманен, Овермарс, Давидс, Финиди, Кану, Арвеладзе.

Нынешний «Аякс» глобально не так хорош, но в голландской лиге-ферме равных ему нет. Особенно после трат на опытных игроков вроде Классена, Аллера, Блинда и Тадича, подписавшего уникальный контракт с последующим переходом на работу в тренерском штабе. Скорее всего, под началом Эрика тен Хага, который, вопреки разговорам об интересе со стороны «Тоттенхэма» и других клубов, продлил соглашение с «Аяксом» до лета 2023 года.

Аякс — Эммен

Статистика дня:
9 из десяти последних национальных чемпионатов выиграл Видаль. Чилиец взял четыре скудетто с «Ювентусом», трижды победил в бундеслиге с «Баварией» и первенствовал в ла лиге с «Барселоной». Теперь титул завоеван с «Интером».
14 пенальти не реализовал Месси. Еще одна осечка, и Лео сравняется с рекордсменом испанского чемпионатам Уго Санчесом.
19 пенальти за двенадцать сезонов в серии А парировал голкипер «Сассуолло» Консильи. За это время больше отраженных 11-метровых только у вратаря «Интера» Хандановича (23).
39 лет и 86 дней автору самого «пожилого» хет-трика в истории серии А — нападающему «Болоньи» Паласио. Аргентинец на два года старше Сильвио Пиолы, который владел рекордом с 1950 года.
1033 гола — новый рекорд сезонной результативности в турецкой суперлиге. Это было ожидаемо в силу особенностей постковидного сезона, ведь в высшем дивизионе выступают не привычные 18, а 21 команда.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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