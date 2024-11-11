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Сегодня, 13:45

Жоау Перейра сменил Аморима на посту главного тренера «Спортинга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спортинг» объявил о назначении португальца Жоау Перейры на пост главного тренера команды.

Ранее 40-летний специалист возглавлял вторую команду лиссабонцев. Он входит в систему клуба с 2021 года. До этого Перейра дважды выступал за «Спортинг» по ходу карьеры футболиста.

Перейра сменил на посту главного тренера Рубена Аморима, который с 11 ноября возглавил «Манчестер Юнайтед». После 11 туров «Спортинг» с 33 очками лидирует в чемпионате Португалии.

Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
Жоау Перейра
Рубен Аморим
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