Жоау Перейра сменил Аморима на посту главного тренера «Спортинга»

«Спортинг» объявил о назначении португальца Жоау Перейры на пост главного тренера команды.

Ранее 40-летний специалист возглавлял вторую команду лиссабонцев. Он входит в систему клуба с 2021 года. До этого Перейра дважды выступал за «Спортинг» по ходу карьеры футболиста.

Перейра сменил на посту главного тренера Рубена Аморима, который с 11 ноября возглавил «Манчестер Юнайтед». После 11 туров «Спортинг» с 33 очками лидирует в чемпионате Португалии.