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Сегодня, 11:55

Антон Миранчук может не сыграть до конца года

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук
Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, который в воскресенье, 10 ноября, как и предполагал «СЭ», пропустил матч 14-го тура швейцарской суперлиги с «Люцерном» (4:2), может на выйти на поле вплоть до новогодней паузы из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

В ноябре-декабре клубу 29-летнего хавбека предстоит провести четыре игры в чемпионате и одну в Кубке страны — против набравшего ход «Базеля».

Напомним, что 2 ноября Миранчук на высоком уровне провел встречу с «Санкт-Галленом», но затем травмировался и не занимался в общей группе.

Свой первый матч после новогодних каникул «Сьон» проведет 18 января дома против «Грассхоппера».

Антон Миранчук
ФК Сьон
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