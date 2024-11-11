Антон Миранчук может не сыграть до конца года

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, который в воскресенье, 10 ноября, как и предполагал «СЭ», пропустил матч 14-го тура швейцарской суперлиги с «Люцерном» (4:2), может на выйти на поле вплоть до новогодней паузы из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

В ноябре-декабре клубу 29-летнего хавбека предстоит провести четыре игры в чемпионате и одну в Кубке страны — против набравшего ход «Базеля».

Напомним, что 2 ноября Миранчук на высоком уровне провел встречу с «Санкт-Галленом», но затем травмировался и не занимался в общей группе.

Свой первый матч после новогодних каникул «Сьон» проведет 18 января дома против «Грассхоппера».