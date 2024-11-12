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Виктория Бэкхэм: «Самый сложный период в нашей жизни был после чемпионата мира-1998»

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Английская певица, актриса и предпринимательница Виктория Бекхэм назвала период после чемпионата мира-1998 самым сложным в их жизни с супругом Дэвидом Бэкхомом.

«Самый сложный период в нашей жизни был после чемпионата мира 1998 года во Франции. Когда на мужа посыпалась критика за поражение, Дэвиду было столько же лет, сколько сейчас нашему среднему сыну Ромео. Это очень тяжело для 22-летнего парня. Когда ты в этом участвуешь, то не знаешь, тонешь или плывешь, ты просто продолжаешь переживать это все. Но мы были друг у друга, а остальное — уже история», — цитирует Викторию Бэкхэм Harpers Bazar UK.

Дэвид Бэкхэм был удален на 47-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира с Аргентиной (3:4 по пенальти), проиграв который сборная Англии завершила выступление на турнире. Тогда английская пресса называла полузащитника главным виновником поражения.

Источник: Harpers Bazar UK
Дэвид Бекхэм
Футбол
Сборная Англии по футболу
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