В «Персеполисе» подтвердили слухи о возможном сотрудничестве с Черчесовым

«Персеполис» прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве со Станиславом Черчесовым.

«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — приводит слова пресс-службы иранского клуба Sport24.

Ранее во вторник об интересе к российскому специалисту из Ирана сообщил Legalbet.