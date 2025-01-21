В «Персеполисе» подтвердили слухи о возможном сотрудничестве с Черчесовым
«Персеполис» прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве со Станиславом Черчесовым.
«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — приводит слова пресс-службы иранского клуба Sport24.
Ранее во вторник об интересе к российскому специалисту из Ирана сообщил Legalbet.
Черчесов на данный момент возглавляет сборную Казахстана. Под руководством 61-летнего специалиста команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.
Источник: Sport24
Новости