Бруну покинул пост главного тренера «Порту»

«Порту» объявил об уходе Витора Бруну с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба «драконов».

Командой временно будет руководить директор клуба по развитию «молодежки» Жозе Тавареш.

Бруну возглавлял «Порту» с июня 2024 года. До этого он работал помощником бывшего главного тренера команды Сержиу Консейсау. Контракт 42-летнего специалиста с португальским клубом был рассчитан до лета 2026-го.

После 18 туров «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 40 очками.