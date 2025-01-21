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Судейство

Сегодня, 19:22

Член ЭСК РФС возглавил Ассоциацию футбола Узбекистана

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Абдусалом Азизов ушел в отставку с поста президента Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ). Временно исполняющим обязанности главы федерации стал ее первый вице-президент Равшан Ирматов, сообщила Gazeta.uz.

Напомним, Ирматов наравне с Милорадом Мажичем, Джюнейтом Чакыром и Нестором Питаной входит в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Ирматов уже значится временным руководителем АФУ на сайте Азиатской конфедерации футбола. Выборы нового президента состоятся 22 февраля на внеочередной конференции.

Равшан Ирматов
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