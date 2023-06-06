Шпилевский о будущем Кокорина: «До 19 июня хотелось бы иметь ясность по Саше»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

«У нас все по-прежнему: мы находимся на стадии переговоров. Пока все открыто и неясно. Когда все определится? 19 июня у нас начинается предсезонный период, поэтому хотелось бы иметь ясность по составу, в том числе и по Саше», — сказал Шпилевский «СЭ».

Ранее агент 32-летнего Кокорина Тимофей Бердышев заявил Sport24, что «Фиорентина» изъявила желание вернуть игрока.

В текущем сезоне российский форвард провел 30 матчей за «Арис», забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.