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Сегодня, 19:43

Шпилевский о будущем Кокорина: «До 19 июня хотелось бы иметь ясность по Саше»

В «Арисе» прокомментировали будущее Александра Кокорина
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

«У нас все по-прежнему: мы находимся на стадии переговоров. Пока все открыто и неясно. Когда все определится? 19 июня у нас начинается предсезонный период, поэтому хотелось бы иметь ясность по составу, в том числе и по Саше», — сказал Шпилевский «СЭ».

Ранее агент 32-летнего Кокорина Тимофей Бердышев заявил Sport24, что «Фиорентина» изъявила желание вернуть игрока.

В текущем сезоне российский форвард провел 30 матчей за «Арис», забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Алексей Шпилевский
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