Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:22

Вице-президент «Истиклола» рассказал о назначении Черевченко на пост главного тренера клуба

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент «Истиклола» Мухсин Мухамадиев поделился мнением по поводу назначения российского специалиста Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.

«Действительно было обращение «Ростова» по вратарю Рустаму Ятимову. Причина отказа в аренде нашего игрока — внутренняя клубная информация, которую мы не можем оглашать.

Других специалистов из России мы не рассматривали. Была только кандидатура Игоря Черевченко. Он уже приехал в Таджикистан, но контракт еще не подписан. Завтра появится официальная информация», — сказал Мухамадиев Sport24.

Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».

 
Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-vitse-prezident-istiklola-drugikh-spetsialistov-iz-rossii-ne-rassmatrivali-byla-tolko-kandidatura-cherevchenko
Игорь Черевченко
ФК Истиклол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров остается в состоянии медикаментозной комы
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион мира-2014 и экс-игрок «Спартака» пошел в экстремальный поход в шортах в мороз
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости