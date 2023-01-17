Вице-президент «Истиклола» рассказал о назначении Черевченко на пост главного тренера клуба

Вице-президент «Истиклола» Мухсин Мухамадиев поделился мнением по поводу назначения российского специалиста Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.

«Действительно было обращение «Ростова» по вратарю Рустаму Ятимову. Причина отказа в аренде нашего игрока — внутренняя клубная информация, которую мы не можем оглашать.

Других специалистов из России мы не рассматривали. Была только кандидатура Игоря Черевченко. Он уже приехал в Таджикистан, но контракт еще не подписан. Завтра появится официальная информация», — сказал Мухамадиев Sport24.