Вице-президент «Истиклола» рассказал о назначении Черевченко на пост главного тренера клуба
Вице-президент «Истиклола» Мухсин Мухамадиев поделился мнением по поводу назначения российского специалиста Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.
«Действительно было обращение «Ростова» по вратарю Рустаму Ятимову. Причина отказа в аренде нашего игрока — внутренняя клубная информация, которую мы не можем оглашать.
Других специалистов из России мы не рассматривали. Была только кандидатура Игоря Черевченко. Он уже приехал в Таджикистан, но контракт еще не подписан. Завтра появится официальная информация», — сказал Мухамадиев Sport24.
Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».