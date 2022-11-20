Роберто Мартинес восхитился игрой Тибо Куртуа в прошлом сезоне

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о вратаре своей команды Тибо Куртуа, который занял 7-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2022 году. Награду завоевал Карим Бензема.

«Мы в Бельгии очень гордимся им, и он ознаменует целую эпоху. В будущем это сильно изменит подготовку молодых бельгийских вратарей», — цитирует Мартинеса AS.

Куртуа также стал обладателем приза имени Льва Яшина за игру в прошлом сезоне.