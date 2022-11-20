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Сегодня, 13:52

Роберто Мартинес восхитился игрой Тибо Куртуа в прошлом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о вратаре своей команды Тибо Куртуа, который занял 7-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2022 году. Награду завоевал Карим Бензема.

«Мы в Бельгии очень гордимся им, и он ознаменует целую эпоху. В будущем это сильно изменит подготовку молодых бельгийских вратарей», — цитирует Мартинеса AS.

Куртуа также стал обладателем приза имени Льва Яшина за игру в прошлом сезоне.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
0
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