Полузащитник чемпиона Боснии Газзетта покончил жизнь самоубийством

Полузащитник «Зриньски Мостар» Карим Газзетта трагически погиб в воскресенье вечером в Мостаре. Его тело нашли перед домом, где он жил.

Как сообщает 24 Sata, 27-летний швейцарец, ставший чемпионом Боснии и Герцеговины в прошедшем сезоне, выбросился из окна восьмиэтажного здания. В МВД подтвердили, что это было самоубийство.

Инцидент произошел спустя несколького часов после победы «Зриньски Мостар» над «Борче» в последней игре года.