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Сегодня, 13:15

Полузащитник чемпиона Боснии Газзетта покончил жизнь самоубийством

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зриньски Мостар» Карим Газзетта трагически погиб в воскресенье вечером в Мостаре. Его тело нашли перед домом, где он жил.

Как сообщает 24 Sata, 27-летний швейцарец, ставший чемпионом Боснии и Герцеговины в прошедшем сезоне, выбросился из окна восьмиэтажного здания. В МВД подтвердили, что это было самоубийство.

Инцидент произошел спустя несколького часов после победы «Зриньски Мостар» над «Борче» в последней игре года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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