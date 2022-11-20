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Сегодня, 11:42

В «Хапоэле» из Беэр-Шевы — о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»: «Скоро будут новости»

В «Хапоэле» из Беэр-Шевы поделились мнением о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»
Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

«Клуб занимается выкупом Шапи-Сулеймановым? Мы все время контактируем с «Краснодаром». Скоро будут новости», — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что «Хапоэль» планирует выкупить 22-летнего Сулейманова за 1 миллион евро.

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за команду.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
0
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