В «Хапоэле» из Беэр-Шевы поделились мнением о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»

Пресс-атташе «Хапоэля» из Беэр-Шевы Ширан Абрамов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном выкупе полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

«Клуб занимается выкупом Шапи-Сулеймановым? Мы все время контактируем с «Краснодаром». Скоро будут новости», — сказал представитель пресс-службы израильского клуба «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что «Хапоэль» планирует выкупить 22-летнего Сулейманова за 1 миллион евро.

Сулейманов выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за команду.