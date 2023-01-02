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Сегодня, 21:50

Marca: Роналду может перейти в аренду в «Ньюкасл», если клуб выйдет в ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент
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У нападающего Криштиану Роналду есть возможность перейти из «Аль-Насра» в клуб из Лиги чемпионов, сообщает Marca.

По данным источника, в контракте игрока есть пункт, согласно которому португалец может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» квалифицируются в ЛЧ по итогам этого сезона. Английским клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах.

Источник: Marca
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Ньюкасл Юнайтед
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