Кудряшов - о своем голе: "Все сделали Вишча и Туран, мне оставалось только ничего не испортить"

Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов в беседе с "СЭ" рассказал, как ему удалось поразить ворота "Антальяспора" в первом матче за свой новый клуб.

– Получилось красиво - подключение в атаку, выход один на один с вратарем, гол между ног. Ваши впечатления с поля?

– Оказался в выгодной позиции, решил поддержать атаку, а там помогли ребята. Все сделали Эден Вишча и Арда Туран, мне оставалось только ничего не испортить. В целом же по матчу старался выполнять установку тренера.

– Установка тренера – требование подключаться в атаку, срезать угол и лезть в штрафную?

– Нет, на самом деле не так. Первоочередное – сыграть надежно в обороне и ждать контратаки, занимать такую позицию, которая бы позволяла избежать быстрой атаки соперника. А момент с голом больше, наверное, исключение из правил.

– Мяч после вашего удара залетел в сетку между ног вратарю. Целились или просто так получилось?

– Так как мяч был под неудобной для меня, правой, ногой, не видел смысла бить на силу. Видел, что вратарь выходит на меня – и попал именно туда, куда хотел.

– Правильные ли данные – это второй ваш гол в профессиональной карьере?

– Да, верно. Первый забил в 2016-м году, когда играл в "Ростове", в ворота "Динамо" – мы уступали 0:1, а в итоге переломили ход встречи – 3:1.

– Хочется больше забивать или спокойно воспринимаете?

– Совершенно спокойно. Для меня главное – результат команды. Даже в этом матче было приятно, что забил, но важнее победа команды.

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