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Сегодня, 11:37

Белорусский тренер «Ариса» рассказал, как несправедливо относились к нему кипрские судьи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об особенностях судейства в чемпионате Кипра.

«Сейчас с этим получше. И с трактовками, и с контактом с бригадой на поле. А поначалу... Арбитр достает карточку и говорит мне: «Добро пожаловать на Кипр». С таким подтекстом: что я, молодой и возомнивший о себе, откуда-то приехал и сколько здесь таких заезжих перебывало. Было досадно из-за несправедливости. Местные арбитры к нашему футболу поначалу не могли адаптироваться. Банально сбивали нам ритм игры. Не ценили эту динамичную манеру. Игровое время на Кипре зачастую растворяется в паузах, дискуссиях, лежании травмированных на газоне. А если по-нашему рассуждать, то надо бежать, а не на газоне разлеживаться. Да, я выражал несогласие с трактовкой эпизодов, возмущался. Но сейчас молодые судьи приняли наш европейский стиль, да и взаимоуважения стало побольше. «Арис» это заслужил своей игрой. Мы уже иначе общаемся с арбитрами, они выслушивают, появился разумный диалог. Да и я со временем осознал, что иногда лучше прикусить язык. Команда не должна страдать из-за тренера», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» гарантировал себе чемпионство в чемпионате Кипра. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/belorusskij-trener-arisa-rasskazal-kak-k-nemu-nespravedlivo-otnosilis-kiprskie-sud-i/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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