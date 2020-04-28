Источник: ФИФА может запретить плевки во время матчей

ФИФА может запретить игрокам плеваться во время матчей при возобновлении чемпионатов для того, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Daily Mail.

По словам председателя Медицинского комитета ФИФА, футболисты могут получить от судей предупреждение и желтую карточку за плевок на поле, так как слюна, которая часами остается на поле, может распространять коронавирусную инфекцию.

Поскольку футбол в Англии приближается к возвращению, а клубы Премьер-лиги постепенно возвращаются к тренировкам, Мишель Д'Хуг предупредил, что футболистам придется менять манеры на поле по соображениям здоровья и безопасности.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек. Зафиксировано 211 766 летальных исходов от инфекции, вылечились 924 637 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 010 507 человек. Далее идут — Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842) и Германия (158 758).