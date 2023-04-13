Хамес Родригес покинул «Олимпиакос»
«Олимпиакос» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Хамеса Родригеса.
Ранее сообщалось, что футболист близок к продлению контракта, однако стороны решили не продлевать соглашение.
31-летний колумбиец перешел в «Олимпиакос» в сентябре 2022 года. За это время он провел 23 матча за команду, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
Ранее футболист выступал за ряд топ-клубов, среди которых «Реал» и «Баварию».
Трансферная стоимость Родригеса — 9 миллионов евро.
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