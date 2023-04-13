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Сегодня, 14:52

Хамес Родригес покинул «Олимпиакос»

Виктория Кравченко
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«Олимпиакос» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Хамеса Родригеса.

Ранее сообщалось, что футболист близок к продлению контракта, однако стороны решили не продлевать соглашение.

31-летний колумбиец перешел в «Олимпиакос» в сентябре 2022 года. За это время он провел 23 матча за команду, забил пять голов и сделал шесть ассистов.

Ранее футболист выступал за ряд топ-клубов, среди которых «Реал» и «Баварию».

Трансферная стоимость Родригеса — 9 миллионов евро.

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