Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:39

«Фиорентина» и «Арис» ведут переговоры по Кокорину, форвард готов пойти на понижение зарплаты

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский форвард Александр Кокорин может полноценно перейти из «Фиорентины» в «Арис» этим летом, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, информация о том, что Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. В данный момент ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих команд и самого футболиста. Также отмечается, что зарплата для россиянина не имеет большого значения, он готов пойти на понижение в финансовых условиях. Клубы пока не хотят комментировать переговоры по судьбе Кокорина, но окончательное решение будет принято к концу этого сезона.

32-летний нападающий выступает за «Арис» на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 25 матчей, отметился 11 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-fiorentina-i-aris-vedut-peregovory-po-transferu-kokorina-rossiyanin-gotov-poyti-na-ponizheniye-zarplaty
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венгерский журналист: «Удивлен решением «Ференцвароша» активировать опцию продления контракта Черчесова»
Новости
RSS RSS
Все новости