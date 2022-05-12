Черчесов: «Ференцварош» давно не брал Кубок Венгрии, и перед нами стояла задача вернуть его в клуб»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» победу над «Паксом» (3:0) в финале Кубка Венгрии.

— Получается, не зря вы не давали команде выходной команде после чемпионского матча? Вот и Кубок взят.

— Да мы вообще с тренерским штабом всегда стараемся делать все не зря (смеется). Рады, что выиграли в финале, причем уверенно. После завоевания золота было крайне важно не потерять победный настрой. Это такая неуловимая вещь, которая трудно находится, но легко теряется. Поговорили с ребятами, донесли свою позицию, а затем планомерно готовились к решающей кубковой встрече. Да, перед ней уступили в лиге 0:3, что плохо, но зато теперь приятно взять трофей с тем же счетом.

«Ференцварош» давно не брал Кубок Венгрии, и перед нами стояла задача вернуть его в клуб. Справились с ней, заслужили этот успех. И рады, что вновь подарили немало положительных эмоций нашим болельщикам, которых на финале собралось очень много.

— Давайте я попробую угадать: в четверг «Ференцварош» вновь проводит тренировку.

— Вот вы любите иронизировать, а, между прочим, застали меня своим звонком перед отъездом на базу. У нас действительно рабочий день. Правда вот фотосессия немного отвлекает, но придется потерпеть (смеется). Впереди еще один матч в чемпионате, затем короткий отдых, а уже 3 июня соберемся вновь. 5-го поедем в Австрию на первый сбор, а уже 5 июля проведем официальный матч — начнется квалификация Лиги чемпионов.

Словом, расслабляться нашему тренерскому штабу точно некогда. Готовим план работы на новый сезон, изучаем графики перемещений футболистов, которые будут вызваны в свои национальные команды и, видимо, пропустят какую-то часть подготовки в клубе. Кому-то, например, дадим отдохнуть, начиная уже с четверга-пятницы. Множество всяких нюансов, а мелочей не бывает. Наша задача — ничего не упустить, готовясь к турнирам-2022/23.