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21 августа 2025, 09:05

Экс-игрок «Челси» Пиазон перешел в клуб из второй лиги Польши

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник Лукас Пиазон подписал контракт с польской «Вечистой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года. Игрок присоединился к команде из второй лиги Польши в качестве свободного агента.

Пиазон выступал за «Челси» с января 2012 по январь 2021 года, однако за это время семь раз уходил в аренду («Малага», «Витесс», «Айнтрахт», «Рединг», «Фулхэм», «Кьево», «Риу Аве»). В составе основной команды лондонцев форвард провел три матча.

В сезоне-2024/25 Пиазон провел в составе португальского клуба «АВС САД» 32 матча, в которых отметился 3 результативными передачами.

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ФК Челси
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