Экс-игрок «Челси» Пиазон перешел в клуб из второй лиги Польши

Полузащитник Лукас Пиазон подписал контракт с польской «Вечистой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года. Игрок присоединился к команде из второй лиги Польши в качестве свободного агента.

Пиазон выступал за «Челси» с января 2012 по январь 2021 года, однако за это время семь раз уходил в аренду («Малага», «Витесс», «Айнтрахт», «Рединг», «Фулхэм», «Кьево», «Риу Аве»). В составе основной команды лондонцев форвард провел три матча.

В сезоне-2024/25 Пиазон провел в составе португальского клуба «АВС САД» 32 матча, в которых отметился 3 результативными передачами.