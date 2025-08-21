Матч Южноамериканского кубка прервали из-за беспорядков

Матч между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка пришлось прервать из-за беспорядков на трибунах стадиона «Либертадорес де Америка», сообщает Ole.

Игру остановили на 62-й минуте при счете 1:1. В первом матче победила чилийская команда (1:0).

Фанаты «Универсидад де Чили» подожгли кресла и стали забрасывать болельщиков «Индепендьенте» различными предметами, в том числе камнями и металлическими изделиями.

«Универсидад де Чили» грозит техническое поражение и вылет из Южноамериканского кубка-2025.