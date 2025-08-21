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21 августа 2025, 09:10

Матч Южноамериканского кубка прервали из-за беспорядков

Павел Лопатко

Матч между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка пришлось прервать из-за беспорядков на трибунах стадиона «Либертадорес де Америка», сообщает Ole.

Игру остановили на 62-й минуте при счете 1:1. В первом матче победила чилийская команда (1:0).

Фанаты «Универсидад де Чили» подожгли кресла и стали забрасывать болельщиков «Индепендьенте» различными предметами, в том числе камнями и металлическими изделиями.

«Универсидад де Чили» грозит техническое поражение и вылет из Южноамериканского кубка-2025.

Болельщик &laquo;Индепендьенте&raquo; пытается перелезть через забор в&nbsp;перерыве матча с &laquo;Универсидад де&nbsp;Чили&raquo;.Минимум трое погибших, десятки раненых, более 300 задержанных. В Южной Америке матч крупного турнира завершился трагедией
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ФК Индепендьенте (Авельянеда)
ФК Универсидад де Чили
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