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21 августа 2025, 05:07

Дубль Суареса принес «Интер Майами» победу над «Тигресом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Суарес.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» выиграл у «Тигрес» в матче 1/4 финала Кубка лиг — 2:1. Игра прошла на стадионе «Чэйз» в Форт Лодердейле.

В середине первого тайма Луис Суарес открыл счет, реализовав пенальти. В начале второй половины Анхель Корреа сделал счет равным. В концовке игры Суарес реализовал еще один пенальти и принес американской команде победу.

Капитан «цапель» Лионель Месси пропустил игру.

В полуфинале «Интер Майами» сыграет с победителем матча «Толука» — «Орландо Сити».

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Луис Суарес
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