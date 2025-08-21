Дубль Суареса принес «Интер Майами» победу над «Тигресом»
«Интер Майами» выиграл у «Тигрес» в матче 1/4 финала Кубка лиг — 2:1. Игра прошла на стадионе «Чэйз» в Форт Лодердейле.
В середине первого тайма Луис Суарес открыл счет, реализовав пенальти. В начале второй половины Анхель Корреа сделал счет равным. В концовке игры Суарес реализовал еще один пенальти и принес американской команде победу.
Капитан «цапель» Лионель Месси пропустил игру.
В полуфинале «Интер Майами» сыграет с победителем матча «Толука» — «Орландо Сити».
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