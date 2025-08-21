Дубль Суареса принес «Интер Майами» победу над «Тигресом»

«Интер Майами» выиграл у «Тигрес» в матче 1/4 финала Кубка лиг — 2:1. Игра прошла на стадионе «Чэйз» в Форт Лодердейле.

В середине первого тайма Луис Суарес открыл счет, реализовав пенальти. В начале второй половины Анхель Корреа сделал счет равным. В концовке игры Суарес реализовал еще один пенальти и принес американской команде победу.

Капитан «цапель» Лионель Месси пропустил игру.

В полуфинале «Интер Майами» сыграет с победителем матча «Толука» — «Орландо Сити».