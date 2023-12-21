Чернышов рассказал, что к нему проявляет интерес китайский клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов признался, что у него нет предложений из России.

«Таких предложений нет, даже намеков на какие-то переговоры нет. Для меня это немного странно и удивительно, но я уже смирился с этой ситуацией и в какой-то мере даже не рассчитываю на работу в России. А вот из других стран в последнее время ко мне есть интерес. В этом году у нас осталась одна игра, а в январе я уже буду принимать решение о своем будущем. Где именно могу продолжить карьеру? Звонили из Балкан, стран Персидского залива и из Китая», — приводит слова Чернышова RT.

55-летний российский специалист стал главным тренером индийского «Мохаммедана» в августе этого года, заключив контракт с командой сроком на один год.

Чернышов возглавлял «Спартак» (Москва, Суботица), «Динамо» (Тбилиси, Брянск, Нови-Сад), «Торпедо», «Спарту», «Раднички» и другие клубы. В «Мохаммедане» он работал в сезоне-2021/22.