Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет ЦСКА из Софии. Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg.

Клуб и игрок достигли принципиальной договоренности о прекращении сотрудничества. На этой неделе документы должны быть оформлены официально.

Ранее ЦСКА расстался с другими легионерами: защитником Раулем Альбентосой из Испании и полузащитником из Голландии Вюрноном Анитой. Также в скором времени команду покинет ирландский хавбек Грэм Кэрри.

Давыдов подписал контракт с ЦСКА до 2023 года летом 2019-го. Но в нынешнем сезоне он провел за команду только три официальных матчах.