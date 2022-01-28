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Сегодня, 18:38

Черчесов переболел коронавирусом и вновь проводит тренировки «Ференцвароша»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош».

Перед состоявшимся в четверг перенесенным матчем чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша» (0:1) главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пять дней находился на карантине в своем номере в одном из отелей Будапешта. После контрольной встречи со словацкой командой «Дунайска Стреда», которая прошла 19 января, российский специалист сдал положительный тест на ковид — и это на фоне трех прививок.

После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре против «Академии». При этом на выезд он добирался отдельно от команды.

После этого матча Черчесов вновь сам руководит тренировками. Следующую встречу в своей лиге «Ференцварош» проведет 30 января с «Уйпештом». В нем вновь не примут участие три футболиста, выступавших на Кубке Африки.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Гамбия
Камерун

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ТБ 1.5

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Ницца

П1

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Обе забьют - да

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ТБ 2.5

10%

1.58
Станислав Черчесов
Коронавирус
ФК Ференцварош
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