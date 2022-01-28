Черчесов переболел коронавирусом и вновь проводит тренировки «Ференцвароша»

Перед состоявшимся в четверг перенесенным матчем чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша» (0:1) главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пять дней находился на карантине в своем номере в одном из отелей Будапешта. После контрольной встречи со словацкой командой «Дунайска Стреда», которая прошла 19 января, российский специалист сдал положительный тест на ковид — и это на фоне трех прививок.

После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре против «Академии». При этом на выезд он добирался отдельно от команды.

После этого матча Черчесов вновь сам руководит тренировками. Следующую встречу в своей лиге «Ференцварош» проведет 30 января с «Уйпештом». В нем вновь не примут участие три футболиста, выступавших на Кубке Африки.