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Сегодня, 01:43

«Порту» уступил «Жил Висенте» и потерпел второе поражение подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Порту» в матче 18-го тура чемпионата Португалии на выезде уступил «Жил Висенте» со счетом 1:3.

В составе гостей гол забил Гонсалу Борхес, на 90-й минуте ВАР при счете 1:2 отменил гол Борхеса из-за фола. У хозяев отличились Пабло, Жозуэ Са и Фелиш Коррея.

На 83-й минуте полузащитник «Порту» Нико получил красную карточку при счете 1:2.

«Порту» потерпел второе поражение подряд и с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Жил Висенте» с 22 очками — на девятой строчке.

ФК Жил Висенте
ФК Порту
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