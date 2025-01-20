«Порту» уступил «Жил Висенте» и потерпел второе поражение подряд

«Порту» в матче 18-го тура чемпионата Португалии на выезде уступил «Жил Висенте» со счетом 1:3.

В составе гостей гол забил Гонсалу Борхес, на 90-й минуте ВАР при счете 1:2 отменил гол Борхеса из-за фола. У хозяев отличились Пабло, Жозуэ Са и Фелиш Коррея.

На 83-й минуте полузащитник «Порту» Нико получил красную карточку при счете 1:2.

«Порту» потерпел второе поражение подряд и с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Жил Висенте» с 22 очками — на девятой строчке.