"Зенит" впервые проиграл домашний матч в основном турнире Лиги Европы

Уступив в первом матче 1/8 финала "Вильярреалу", "Зенит" потерпел первое в истории домашнее поражение в основном турнире Лиге Европы. В 23 предыдущих встречах сине-бело-голубые одержали 21 победу, лишь дважды поделив очки – с "Севильей" в сезоне-2014/15 (2:2) и с "Лейпцигом" год назад (1:1). Еще одна домашняя неудача питерцев пришлась на встречу с "Бней-Иегудой" в третьем отборочном раунде сезона-2017/18. При этом из 23 выездных встреч зенитовцы выиграли только восемь, при 12 поражениях.. (Кирилл Бурдаков)

Поражения "Зенита" в основном турнире Лиги Европы