23:02 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" впервые проиграл домашний матч в основном турнире Лиги Европы

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Уступив в первом матче 1/8 финала "Вильярреалу", "Зенит" потерпел первое в истории домашнее поражение в основном турнире Лиге Европы. В 23 предыдущих встречах сине-бело-голубые одержали 21 победу, лишь дважды поделив очки – с "Севильей" в сезоне-2014/15 (2:2) и с "Лейпцигом" год назад (1:1). Еще одна домашняя неудача питерцев пришлась на встречу с "Бней-Иегудой" в третьем отборочном раунде сезона-2017/18. При этом из 23 выездных встреч зенитовцы выиграли только восемь, при 12 поражениях.. (Кирилл Бурдаков)

Поражения "Зенита" в основном турнире Лиги Европы

Дата

Стадия

Город

Соперник

Счет

17.02.2011

1/16 финала

Берн

Янг Бойз

1:2

10.03.2011

1/8 финала

Энсхеде

Твенте

0:3

21.02.2013

1/16 финала

Ливерпуль

Ливерпуль

1:3

07.03.2013

1/8 финала

Базель

Базель

0:2

19.03.2015

1/8 финала

Турин

Торино

0:1

16.04.2015

1/4 финала

Севилья

Севилья

1:2

08.12.2016

Гр.турнир

Алкмар

АЗ

2:3

16.02.2017

1/16 финала

Брюссель

Андерлехт

0:2

15.02.2018

1/16 финала

Глазго

Селтик

0:1

08.0.2018

1/8 финала

Лейпциг

Лейпциг

1:2

13.12.2018

Гр.турнир

Прага

Славия Пр

0:2

12.02.2019

1/16 финала

Стамбул

Фенербахче

0:1

07.03.2019

1/8 финала

Санкт-Петербург

Вильярреал

1:3
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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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