"Зенит" впервые проиграл домашний матч в основном турнире Лиги Европы

Уступив в первом матче 1/8 финала "Вильярреалу", "Зенит" потерпел первое в истории домашнее поражение в основном турнире Лиге Европы. В 23 предыдущих встречах сине-бело-голубые одержали 21 победу, лишь дважды поделив очки – с "Севильей" в сезоне-2014/15 (2:2) и с "Лейпцигом" год назад (1:1). Еще одна домашняя неудача питерцев пришлась на встречу с "Бней-Иегудой" в третьем отборочном раунде сезона-2017/18. При этом из 23 выездных встреч зенитовцы выиграли только восемь, при 12 поражениях.. (Кирилл Бурдаков)
Поражения "Зенита" в основном турнире Лиги Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
17.02.2011
|
1/16 финала
|
Берн
|
Янг Бойз
|
1:2
|
10.03.2011
|
1/8 финала
|
Энсхеде
|
Твенте
|
0:3
|
21.02.2013
|
1/16 финала
|
Ливерпуль
|
Ливерпуль
|
1:3
|
07.03.2013
|
1/8 финала
|
Базель
|
Базель
|
0:2
|
19.03.2015
|
1/8 финала
|
Турин
|
Торино
|
0:1
|
16.04.2015
|
1/4 финала
|
Севилья
|
Севилья
|
1:2
|
08.12.2016
|
Гр.турнир
|
Алкмар
|
АЗ
|
2:3
|
16.02.2017
|
1/16 финала
|
Брюссель
|
Андерлехт
|
0:2
|
15.02.2018
|
1/16 финала
|
Глазго
|
Селтик
|
0:1
|
08.0.2018
|
1/8 финала
|
Лейпциг
|
Лейпциг
|
1:2
|
13.12.2018
|
Гр.турнир
|
Прага
|
Славия Пр
|
0:2
|
12.02.2019
|
1/16 финала
|
Стамбул
|
Фенербахче
|
0:1
|
07.03.2019
|
1/8 финала
|
Санкт-Петербург
|
Вильярреал
|
1:3